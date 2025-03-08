Петрова: равенство призовых нам никогда не светит, почему бы не сделать приятное девушкам?

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о неравных призовых доя женщин и мужчин на турнирах.

«Равенство призовых в теннисе между женщинами и мужчинами, наверное, нам никогда не светит. Самые маленькие призовые у мужчин начинаются с $ 600 тыс. и выше, а у нас — $ 275 тыс. И только на «Больших шлемах» равенство призовых. Почему бы не сделать приятное девушкам и праздник тенниса для всех. Турниры получают большие деньги, от этого они не страдают. Думаю, мужчины получают больше не только на турнирах, но и от контрактов. Как говорится, не зарься на чужой карман. Ребята получают достойны деньги, плюс разные выставочные турниры. Тут даже не стоит сравнивать женские и мужские призовые», — сказал Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в Индиан-Уэллсе в этом году призовые у мужчин будут больше, чем у женщин. Разница между призовыми чемпионов составит почти $ 77 тыс.