Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв ломал ракетку во время тренировки с Франсиско Серундоло в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублёв ломал ракетку во время тренировки с Франсиско Серундоло в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не справился с эмоциями на тренировке в Индиан-Уэллсе (США). После одного из розыгрышей во время спарринга с аргентинцем Франсиско Серундоло он бросался ракеткой и ломал её об корт.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом тренировочного занятия российского теннисиста.

Сегодня, 8 марта, Рублёв сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Напомним, действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева. Турнир с призовым фондом $ 13 042 410 проходит с 5 по 16 марта.

Материалы по теме
Фото
Андрей Рублёв опубликовал фото с известным американским музыкантом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android