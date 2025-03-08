Андрей Рублёв ломал ракетку во время тренировки с Франсиско Серундоло в Индиан-Уэллсе

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не справился с эмоциями на тренировке в Индиан-Уэллсе (США). После одного из розыгрышей во время спарринга с аргентинцем Франсиско Серундоло он бросался ракеткой и ломал её об корт.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеофрагментом тренировочного занятия российского теннисиста.

Сегодня, 8 марта, Рублёв сыграет с итальянским теннисистом Маттео Арнальди во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Напомним, действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева. Турнир с призовым фондом $ 13 042 410 проходит с 5 по 16 марта.