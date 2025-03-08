«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 8 на 9 марта

Сегодня, 8 марта, и в ночь на 9 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

8 марта:

22:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Жоао Фонсека (Бразилия);

22:00. Маттео Джиганте (Италия) — Тейлор Фриц (США);

22:00. Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

23:30. Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия);

23:30. Денис Шаповалов (Канада) — Адам Уолтон (Австралия).

9 марта:

00:00. Кентен Алис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания);

1:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Юго Гастон (Франция);

1:30. Новак Джокович (Сербия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

2:30. Карен Хачанов (Россия) — Якуб Меншик (Чехия);

2:30. Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боржеш (Португалия);

4:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Алекс де Минор (Австралия);

7:00. Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США).