«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 8 на 9 марта

Сегодня, 8 марта, и в ночь на 9 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго круга соревнований в США.
Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):
8 марта:
22:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Жоао Фонсека (Бразилия);
22:00. Маттео Джиганте (Италия) — Тейлор Фриц (США);
22:00. Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
23:30. Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия);
23:30. Денис Шаповалов (Канада) — Адам Уолтон (Австралия).
9 марта:
00:00. Кентен Алис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания);
1:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Юго Гастон (Франция);
1:30. Новак Джокович (Сербия) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
2:30. Карен Хачанов (Россия) — Якуб Меншик (Чехия);
2:30. Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боржеш (Португалия);
4:00. Давид Гоффен (Бельгия) — Алекс де Минор (Австралия);
7:00. Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США).