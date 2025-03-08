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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 8 на 9 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 8 на 9 марта
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Сегодня, 8 марта, начнётся четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

  • 22:00. Екатерина Александрова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия).
  • 22:00. Анастасия Потапова (Россия) — Мэдисон Киз (США).
  • 23:30. Элина Аванесян (Армения) — Донна Векич (Хорватия).
  • 23:30. Ива Йович (США) — Жасмин Паолини (Италия).
  • 00:00. Кори Гауфф (США) — Моюка Учижима (Япония).
  • 01:00. Дарья Касаткина (Россия) — Софья Кенин (США).
  • 01:30. Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
  • 02:00. Кэти Макнелли (США) — Людмила Самсонова (Россия).
  • 04:00. Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия).
  • 05:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Маккартни Кесслер (США).
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