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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня в ночь с 8 на 9 марта

Сегодня, 8 марта, начнётся четвёртый игровой день хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков второго круга соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):