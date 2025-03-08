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Потапова — Киз: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе начнётся в 22:00

Потапова — Киз: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе начнётся в 22:00
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Сегодня, 8 марта, пройдёт матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между 34-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и чемпионкой Australian Open — 2025 американкой Мэдисон Киз, занимающей пятую строчку в рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано в 22:00 по московскому времени.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:00 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Счёт личных встреч равный — 1-1. Киз была сильнее в двух сетах на Australian Open в 2019 году, а Потапова взяла реванш на турнире в Дубае (ОАЭ) в двух партиях в 2021-м.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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