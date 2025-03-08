Потапова — Киз: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе начнётся в 22:00

Сегодня, 8 марта, пройдёт матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между 34-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Потаповой и чемпионкой Australian Open — 2025 американкой Мэдисон Киз, занимающей пятую строчку в рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано в 22:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч равный — 1-1. Киз была сильнее в двух сетах на Australian Open в 2019 году, а Потапова взяла реванш на турнире в Дубае (ОАЭ) в двух партиях в 2021-м.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек.