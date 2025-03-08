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Андреева — о работе с Мартинес: усвоила на собственном опыте, что на корте мы не друзья

Андреева — о работе с Мартинес: усвоила на собственном опыте, что на корте мы не друзья
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о личных взаимоотношениях со своим тренером, испанкой Кончитой Мартинес.

«Мы можем быть строги друг к другу. Знаю, что она мой тренер, что я должна быть уважительной, должна слушать то, что она говорит. Помню, как несколько было… Я была немного на грани. Но да, я усвоила на собственном горьком опыте, что на корте мы не друзья, она мой тренер. Она помогает мне побеждать. Так и будет всегда», — приводит слова Андреевой сайт WTA.

Мирра Андреева работает с Кончитой Мартинес c 2024 года. Испанка является победительницей Уимблдона-1994.

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