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Кирьос — о продолжении карьеры: не могу оглядываться назад и разочаровываться

Кирьос — о продолжении карьеры: не могу оглядываться назад и разочаровываться
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о продолжении карьеры после неудачи на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, он снялся по ходу матча первого круга из-за травмы запястья.

«Это отстой, потому что я наслаждаюсь теннисом. Какие бы у меня ни были отношения с этим видом спорта, то любовь, то ненависть, я очень злюсь, потому что хочу играть. Я хочу играть.

Я не знаю. Буду смотреть вперёд и пытаться делать правильные вещи. Очевидно, что скорое начало Майами не идеально, но я должен там играть. Посмотрю, как отреагирует моё запястье. И если не Майами, буду ориентироваться на следующие турниры. Я не могу продолжать оглядываться назад и разочаровываться. Иначе я не знаю, сколько удовольствия я получу от этого», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

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