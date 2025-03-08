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Рублёв — Арнальди: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе начнётся после 23:30

Рублёв — Арнальди: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе начнётся после 23:30
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Сегодня, 8 марта, пройдёт матч второго круга на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и итальянцем Маттео Арнальди, занимающим 35-ю строчку мирового рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 23:30 по московскому времени.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 23:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Рублёва (2-0 на харде). Он побеждал в Вене-2023 и на «Мастерсе» в Монреале-2024, а Арнальди взял верх на грунте «Ролан Гаррос» в прошлом году.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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