Даниэль Коллинз рассказала, что подарит Новаку Джоковичу свой мерч

14-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз заявила, что подарит 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу товары из своей именной линейки, выпущенной по мотивам своего скандального поведения на Australian Open – 2025.

«Я ещё не видела Новака на этом турнире, но я определённо подарю ему что-то из мерча. Уже видела на моём парном матче несколько фанатов, у которых была одежда из коллекции. Было здорово видеть, как люди фотографируются с мерчем и получают от этого удовольствие.

Думаю, в этом и суть, просто получать удовольствие. Теннису нужно больше радости и веселья. Иногда нам нужно быть немного более беззаботными, смеяться над собой, но при этом не скрывать своих чувств», — приводит слова Коллинз Tennis.com.