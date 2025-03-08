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Даниэль Коллинз рассказала, что подарит Новаку Джоковичу свой мерч

Даниэль Коллинз рассказала, что подарит Новаку Джоковичу свой мерч
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14-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз заявила, что подарит 24-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу товары из своей именной линейки, выпущенной по мотивам своего скандального поведения на Australian Open – 2025.

«Я ещё не видела Новака на этом турнире, но я определённо подарю ему что-то из мерча. Уже видела на моём парном матче несколько фанатов, у которых была одежда из коллекции. Было здорово видеть, как люди фотографируются с мерчем и получают от этого удовольствие.

Думаю, в этом и суть, просто получать удовольствие. Теннису нужно больше радости и веселья. Иногда нам нужно быть немного более беззаботными, смеяться над собой, но при этом не скрывать своих чувств», — приводит слова Коллинз Tennis.com.

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Даниэль Коллинз презентовала мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»
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Новости. Теннис
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