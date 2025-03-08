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Анастасия Потапова с «баранкой» проиграла Мэдисон Киз во втором круге Индиан-Уэллса

Анастасия Потапова с «баранкой» проиграла Мэдисон Киз во втором круге Индиан-Уэллса
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34-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге она потерпела поражение от чемпионки Australian Open — 2025 американки Мэдисон Киз, занимающей пятую строчку в рейтинге, со счётом 3:6, 0:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Потапова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Киз ни одного эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Кимберли Биррелл (Австралия).

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