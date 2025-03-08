Полина Кудерметова обыграла Александрову во 2-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде она одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой (19-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Александровой три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Полина Кудерметова встретится с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).