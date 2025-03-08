Полина Кудерметова обыграла Александрову во 2-м круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
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60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде она одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой (19-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Александровой три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Полина Кудерметова встретится с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Комментарии
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