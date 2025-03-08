Джек Дрейпер повесил «баранку» Фонсеке и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он одержал уверенную победу над бразильцем Жоао Фонсекой (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Дрейпер выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Фонсеки ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер поборется с победителем матча Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).