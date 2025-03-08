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Джек Дрейпер повесил «баранку» Фонсеке и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Джек Дрейпер повесил «баранку» Фонсеке и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он одержал уверенную победу над бразильцем Жоао Фонсекой (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Дрейпер выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Фонсеки ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер поборется с победителем матча Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

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