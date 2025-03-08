Джек Дрейпер повесил «баранку» Фонсеке и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Поделиться
14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в третий круг на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором раунде он одержал уверенную победу над бразильцем Жоао Фонсекой (80-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Дрейпер выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Фонсеки ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в четвёртый круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер поборется с победителем матча Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Комментарии
- 8 марта 2025
-
23:42
-
23:31
-
23:24
-
23:15
-
20:45
-
20:30
-
20:01
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:28
-
17:15
-
15:24
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
13:14
-
12:54
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:16
-
10:08
-
09:50
-
09:30
-
08:35
-
07:51
-
07:18