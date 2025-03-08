Оже-Альяссим неожиданно проиграл 937-й ракетке мира во втором круге Индиан-Уэллса
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18-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неожиданно завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Во втором круге он проиграл американцу Дженсону Бруксби (937-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6. Бруксби вернулся в начале сезона-2025 после 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 22:10 МСК
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 0
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Оже-Альяссим выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Бруксби один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Бруксби сыграет с британцем Джеком Дрейпером.
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