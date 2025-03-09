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Даяна Ястремская рассказала, как её могли депортировать из США на Украину

Даяна Ястремская рассказала, как её могли депортировать из США на Украину
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46-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулась в аэропорту в США перед турниром в Индиан-Уэллсе.

«По прилёте меня хотели депортировать на Украину, потому что кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой потерян. По сути, это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся.

Я провела четыре часа в аэропорту в полиции, дожидаясь каких-то результатов. По закону, в США если паспорт считается в системе потерянным, то американская виза становится автоматически недействительной. Мне её зачеркнули, и, честно говоря, я думала, что всё, приплыли, летим назад. Хотя на самом деле виза у меня была ещё на два года.

Через четыре часа мне дают бумажку, в которой указано, что я могу находиться в США шесть месяцев, после чего визу нужно переработать. Было нервно и напряжённо, прямо как в фильмах. Самое интересное, что в системе они не видели, от кого поступила информация, что мой паспорт потеряли», — приводит слова Ястремской «Большой теннис Украины».

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