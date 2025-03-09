Элина Аванесян проиграла Донне Векич во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

39- ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян покинула одиночный разряд турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Элина уступила в двух сетах хорватской теннисистке, 22-й в мировом рейтинге Донне Векич со счётом 3:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках встречи Векич выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Аванесян ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Векич встретится с победителем матча, в котором сыграют американка Эмма Наварро (8) и Сорана Кырстя из Румынии (111).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.
- 9 марта 2025
-
01:56
-
01:38
-
01:21
-
01:15
-
00:21
- 8 марта 2025
-
23:42
-
23:31
-
23:24
-
23:15
-
20:45
-
20:30
-
20:01
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:28
-
17:15
-
15:24
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
13:14
-
12:54
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:16
-
10:08