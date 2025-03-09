Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Аванесян — Донна Векич, результат матча 9 марта 2025, счёт 0:2, 2-й круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Элина Аванесян проиграла Донне Векич во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

39- ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян покинула одиночный разряд турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Элина уступила в двух сетах хорватской теннисистке, 22-й в мировом рейтинге Донне Векич со счётом 3:6, 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 23:45 МСК
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках встречи Векич выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Аванесян ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Векич встретится с победителем матча, в котором сыграют американка Эмма Наварро (8) и Сорана Кырстя из Румынии (111).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Оже-Альяссим неожиданно проиграл 937-й ракетке мира во втором круге Индиан-Уэллса

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android