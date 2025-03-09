Элина Аванесян проиграла Донне Векич во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

39- ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян покинула одиночный разряд турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Элина уступила в двух сетах хорватской теннисистке, 22-й в мировом рейтинге Донне Векич со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 20 минут. В рамках встречи Векич выполнила один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Аванесян ни разу не подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Векич встретится с победителем матча, в котором сыграют американка Эмма Наварро (8) и Сорана Кырстя из Румынии (111).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции.

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