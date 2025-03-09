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Кентенс Алис — Карлос Алькарас, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2, 2-й круг турнир в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга он обыграл француза Кентена Алиса со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 00:10 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Алькарас сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету француза два эйса.

В следующем круге Алькарас встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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