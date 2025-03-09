Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга он обыграл француза Кентена Алиса со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Алькарас сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов. На счету француза два эйса.

В следующем круге Алькарас встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Теннис: главные события 2025 года