Андрей Рублёв проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге он проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счётом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Рублёв сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 6 реализованных брейк-пойнтов из 10

В следующем круге Арнальди встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Брэндон Накашима (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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