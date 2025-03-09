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Андрей Рублёв — Маттео Арнальди, результат матча 8 марта 2025, счет 0:2, 2-й круг турнир в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублёв проиграл на старте турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге он проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счётом 4:6, 5:7.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2025, суббота. 23:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Рублёв сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 6 реализованных брейк-пойнтов из 10

В следующем круге Арнальди встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Брэндон Накашима (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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