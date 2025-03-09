Определилась соперница Полины Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова сыграет с 83-м номером рейтинга WTA британской спортсменкой Сонай Картал в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Картал одержала уверенную победу над бразильской теннисисткой, 17-й в мировом рейтинге Беатрис Хаддад-Майей со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 8 минут. В рамках встречи Картал выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету бразильянки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ранее Полина выбила с турнира несеяную америку Клэр Лю, а также 19-ю ракетку мирового рейтинга, соотечественницу Екатерину Александрову.

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