Определилась соперница Полины Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова сыграет с 83-м номером рейтинга WTA британской спортсменкой Сонай Картал в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Картал одержала уверенную победу над бразильской теннисисткой, 17-й в мировом рейтинге Беатрис Хаддад-Майей со счётом 6:2, 6:1.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Матч продолжался 1 час 8 минут. В рамках встречи Картал выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету бразильянки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ранее Полина выбила с турнира несеяную америку Клэр Лю, а также 19-ю ракетку мирового рейтинга, соотечественницу Екатерину Александрову.
|1
|2
|3
|
|
Главные победы россиян в большом теннисе:
- 9 марта 2025
-
01:56
-
01:38
-
01:21
-
01:15
-
00:21
- 8 марта 2025
-
23:42
-
23:31
-
23:24
-
23:15
-
20:45
-
20:30
-
20:01
-
19:20
-
19:00
-
18:46
-
17:28
-
17:15
-
15:24
-
14:55
-
14:45
-
14:36
-
14:14
-
13:51
-
13:27
-
13:14
-
12:54
-
12:03
-
11:42
-
11:20
-
11:07
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:16
-
10:08