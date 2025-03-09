Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась соперница Полины Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Определилась соперница Полины Кудерметовой в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова сыграет с 83-м номером рейтинга WTA британской спортсменкой Сонай Картал в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Картал одержала уверенную победу над бразильской теннисисткой, 17-й в мировом рейтинге Беатрис Хаддад-Майей со счётом 6:2, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 00:25 МСК
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Матч продолжался 1 час 8 минут. В рамках встречи Картал выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету бразильянки ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ранее Полина выбила с турнира несеяную америку Клэр Лю, а также 19-ю ракетку мирового рейтинга, соотечественницу Екатерину Александрову.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:00 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Материалы по теме
Элина Аванесян проиграла Донне Векич во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android