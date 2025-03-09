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Кори Гауфф — Моюка Учижима, результат матча 9 марта 2025, счёт 2:1, 2-й круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Гауфф с непростой победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе, допустив 20 двойных ошибок
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг одиночный разряд турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Кори в трёх сетах победила японскую теннисистку, 55-ю в мировом рейтинге Моюку Учижиму со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 00:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 4
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Матч продолжался 2 час 20 минут. В рамках встречи Гауфф выполнила три эйса, допустила 20 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Учижимы ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге Гауфф встретится с 29-й ракеткой мира греческой теннисисткой Марией Саккари.

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