Джокович сенсационно проиграл 85-й ракетке мира и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга он проиграл представителю Нидерландов 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Джокович допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету нидерландца четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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