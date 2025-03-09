Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович— Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 9 марта 2025, счет 1:2, 2-й круг турнир в Индиан-Уэллсе

Джокович сенсационно проиграл 85-й ракетке мира и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга он проиграл представителю Нидерландов 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Джокович допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету нидерландца четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Касаткина бьётся за 3-й круг Индиан-Уэллса. Ещё выступят Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Live
Касаткина бьётся за 3-й круг Индиан-Уэллса. Ещё выступят Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android