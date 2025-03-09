Джокович сенсационно проиграл 85-й ракетке мира и вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга он проиграл представителю Нидерландов 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Джокович допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету нидерландца четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.