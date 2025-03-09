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Дарья Касаткина — Софья Кенин, результат матча 9 марта 2025, счёт 2:1, 2-й круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Касаткина вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Самсоновой
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12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Дарья в трёх сетах победила американскую теннисистку, 47-ю в мировом рейтинге Софью Кенин со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 02:05 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 4
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. В рамках встречи Касаткина выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Кенин ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча, в котором в эти минуты играют соотечественница Дарьи — Людмила Самсонова (25) и Кэти Макнелли из США (491).

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