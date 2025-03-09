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Ван де Зандсхулп оставил надпись на камере после победы над Джоковичем в Индиан-Уэллсе

85-я ракетка мира представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп оставил забавную надпись на камере после сенсационной победы над сербом Новаком Джоковичем во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 3:6, 6:1. Отметим, Ботик попал в основную сетку «Мастерса» как лаки-лузер после квалификации.

«Lucky Loser», — написал нидерландец на камере после победы над Джоковичем.

Фото: Скрин из трансляции

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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