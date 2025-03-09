Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение от 85-й ракетки мира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Очевидно, что нет никаких оправданий моей слабой игре. Просто неприятно, когда играешь таким образом, но поздравляю соперника. Наверное, просто неудачный день в для меня.

Я разочарован уровнем тенниса, который показал, учитывая, как я тренировался в последние дни. Если честно, разница между центральным кортом и другими кортами огромна. Мяч отскакивает на центральном корте выше, чем на самых высоких грунтовых покрытиях. Честно говоря, мне было очень сложно поймать ритм», — сказал Джокович после матча.

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

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