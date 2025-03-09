Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение от 85-й ракетки мира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Очевидно, что нет никаких оправданий моей слабой игре. Просто неприятно, когда играешь таким образом, но поздравляю соперника. Наверное, просто неудачный день в для меня.

Я разочарован уровнем тенниса, который показал, учитывая, как я тренировался в последние дни. Если честно, разница между центральным кортом и другими кортами огромна. Мяч отскакивает на центральном корте выше, чем на самых высоких грунтовых покрытиях. Честно говоря, мне было очень сложно поймать ритм», — сказал Джокович после матча.

В следующем круге ван де Зандсхулп встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Материалы по теме
Самсонова бьётся за 3-й круг Индиан-Уэллса. Ещё выступят Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Live
Самсонова бьётся за 3-й круг Индиан-Уэллса. Ещё выступят Хачанов и Шнайдер. LIVE!
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе

Джокович уступил первое место Андреевой в челлендже

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android