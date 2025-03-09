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Новак Джокович повторил рекорд Рафаэля Надаля по количеству матчей в «Мастерсах»

Новак Джокович повторил рекорд Рафаэля Надаля по количеству матчей в «Мастерсах»
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Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл 500-й матч в рамках турниров категории ATP-1000. Об этом сообщает OptaAce.

Напомним, в рамках второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он проиграл представителю Нидерландов 85-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

По информации источника, Джокович стал вторым теннисистом, достигшим подобных показателей в данном формате с момента его введения в 1990 году. Ранее подобное достижение покорялось испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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