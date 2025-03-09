Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд
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Сербский теннисист Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд. На старте турнира в Индиан-Уэллсе он сенсационно проиграл 85-й ракетке мира представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 6:3, 1:6.
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|3
|6
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Напомним, ранее Джокович проиграл итальянцу Маттео Берреттини на турнире в Катаре и снялся с матча с Александром Зверевым на Открытом чемпионате Австралии.
В следующем круге ван де Зандсхулп сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
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