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Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд

Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд
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Сербский теннисист Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд. На старте турнира в Индиан-Уэллсе он сенсационно проиграл 85-й ракетке мира представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Напомним, ранее Джокович проиграл итальянцу Маттео Берреттини на турнире в Катаре и снялся с матча с Александром Зверевым на Открытом чемпионате Австралии.

В следующем круге ван де Зандсхулп сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

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