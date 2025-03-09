Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд

Сербский теннисист Новак Джокович впервые с 2018 года проиграл три матча подряд. На старте турнира в Индиан-Уэллсе он сенсационно проиграл 85-й ракетке мира представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 6:3, 1:6.

Напомним, ранее Джокович проиграл итальянцу Маттео Берреттини на турнире в Катаре и снялся с матча с Александром Зверевым на Открытом чемпионате Австралии.

В следующем круге ван де Зандсхулп сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.