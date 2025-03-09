Аманда Анисимова уступила Белинде Бенчич и покинула одиночный «тысячник» в Индиан-Уэллсе
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18-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла выйти в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Аманда в трёх сетах проиграла швейцарской теннисистке, 58-й в мировом рейтинге Белинде Бенчич со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 1:6.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|1
|
|6 3
|6
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Матч продолжался 2 часа 24 минуты. В рамках встречи Анисимова выполнила пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Бенчич четыре подачи навылет, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге Бенчич встретится с победительницей матча, в котором сыграют россиянка Диана Шнайдер (13) и Алисия Паркс из США (61).
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