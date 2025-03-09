Людмила Самсонова вышла в третий круг Индиан-Уэллса, где сыграет с Дарьей Касаткиной
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25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Людмила в двух сетах победила американскую теннисистку, 491-ю в мировом рейтинге Кэти Макнелли со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 03:45 МСК
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
0 : 2
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 48 минут. В рамках встречи Самсонова выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Макнелли одна подача навылет, семь двойных ошибкок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Самсонова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной (12).
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