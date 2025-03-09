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Карен Хачанов — Якуб Меншик, результат матча 9 марта 2025, счет 2:1 (3:6, 6:0, 6:3), 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Карен Хачанов обыграл с «баранкой» Якуба Меншика во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 8 на 9 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 23-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (22-й посев на турнире) и 57-м в мировом рейтинге Якубом Меншиком из Чехии. Хачанов выиграл встречу в трёх сетах, уступая после первого — 3:6, 6:0, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		0 3
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Продолжительность матча составила ровно два часа. Хачанов дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав 5 из 12 брейк-пойнтов. Меншик выполнил семь эйсов при пяти двойных ошибке и выиграл два брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов сыграет с победителем матча между 12-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (11-й посев на турнире) и 63-м в рейтинге ATP аргентинцем Мариано Навоне.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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