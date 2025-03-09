Карен Хачанов обыграл с «баранкой» Якуба Меншика во 2-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 8 на 9 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 23-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (22-й посев на турнире) и 57-м в мировом рейтинге Якубом Меншиком из Чехии. Хачанов выиграл встречу в трёх сетах, уступая после первого — 3:6, 6:0, 6:3.
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Продолжительность матча составила ровно два часа. Хачанов дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав 5 из 12 брейк-пойнтов. Меншик выполнил семь эйсов при пяти двойных ошибке и выиграл два брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карен Хачанов сыграет с победителем матча между 12-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (11-й посев на турнире) и 63-м в рейтинге ATP аргентинцем Мариано Навоне.
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