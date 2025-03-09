Арина Соболенко с победы стартовала на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Арина в двух сетах победила американской теннисистке, 48-й в мировом рейтинге Маккартни Кесслер со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. В рамках встречи Соболенко выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Кесслер три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Соболенко встретится итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти (62).

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