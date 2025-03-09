Диана Шнайдер вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив сопернице лишь два гейма
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Диана в двух сетах уверенно победила американскую теннисистку, 61-ю в мировом рейтинге Алисию Паркс со счётом 6:1, 6:1.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:55 МСК
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Паркс две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Шнайдер встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (58).
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