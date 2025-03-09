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Диана Шнайдер — Алисия Паркс, результат матча 9 марта 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Диана Шнайдер вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив сопернице лишь два гейма
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго круга Диана в двух сетах уверенно победила американскую теннисистку, 61-ю в мировом рейтинге Алисию Паркс со счётом 6:1, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:55 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Паркс две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Шнайдер встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (58).

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