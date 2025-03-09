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Мариано Навоне — Бен Шелтон, результат матча 9 марта 2025, счет 0:2 (3:6, 2:6), 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Определился соперник Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 8 на 9 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (11-й посев на турнире) и 63-м в рейтинге ATP аргентинцем Мариано Навоне. Шелтон выиграл встречу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:45 МСК
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Шелтон пять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три из шести брейк-пойнтов. Навоне не выполнил за матч ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с 23-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (22-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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