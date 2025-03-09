Определился соперник Карена Хачанова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 8 на 9 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (11-й посев на турнире) и 63-м в рейтинге ATP аргентинцем Мариано Навоне. Шелтон выиграл встречу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Шелтон пять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав три из шести брейк-пойнтов. Навоне не выполнил за матч ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Бен Шелтон сыграет с 23-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (22-й посев на турнире).

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