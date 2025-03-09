Алекс де Минор победил Давида Гоффена и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

В ночь с 8 на 9 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 10-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (девятый посев на турнире) и 56-м в рейтинге ATP Давидом Гоффеном из Бельгии. Де Минор выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Де Минор дважды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, реализовав 4 из 11 брейк-пойнтов. Гоффен выполнил два эйса при двух двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алекс де Минор сыграет с 22-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (21-й посев на турнире).

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