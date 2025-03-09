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Давид Гоффен — Алекс де Минор, результат матча 9 марта 2025, счет 0:2 (2:6, 2:6), 2-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Алекс де Минор победил Давида Гоффена и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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В ночь с 8 на 9 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 10-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором (девятый посев на турнире) и 56-м в рейтинге ATP Давидом Гоффеном из Бельгии. Де Минор выиграл встречу в двух сетах — 6:2, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 06:50 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. Де Минор дважды подал навылет и допустил четыре двойные ошибки, реализовав 4 из 11 брейк-пойнтов. Гоффен выполнил два эйса при двух двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Алекс де Минор сыграет с 22-й ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (21-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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