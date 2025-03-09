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Монфис в двух сетах победил Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Монфис в двух сетах победил Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис нанёс поражение американцу Себастьяну Корде (25-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счётом 7:6(7:2), 7:6(7:4).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 07:10 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 2 		6 4
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Француз сделал четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник четыре раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге соперником Монфиса станет 15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров, который ранее в своём матче сломил сопротивление португальца Нуну Боржеша (36-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:4.

Действующим победителем калифорнийского «Мастерса» является испанец Карлос Алькарас.

Турнирная сетка Индиан-Уэллс. Мужчины
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