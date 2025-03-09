Монфис в двух сетах победил Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис нанёс поражение американцу Себастьяну Корде (25-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счётом 7:6(7:2), 7:6(7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Француз сделал четыре эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник четыре раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и использовал два брейк-пойнта из шести.

В третьем круге соперником Монфиса станет 15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров, который ранее в своём матче сломил сопротивление португальца Нуну Боржеша (36-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:3, 6:4.

Действующим победителем калифорнийского «Мастерса» является испанец Карлос Алькарас.