Джокович: разница между центральным кортом и другими в Индиан-Уэллсе колоссальна

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о влиянии условий на поражение во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Очевидно, нет оправданий для плохого выступления. Не очень приятно так играть, но поздравляю моего соперника. У меня был просто плохой день на корте.

Я сожалею об уровне тенниса, если учитывать, как я тренировался. Честно говоря, разница между

центральным кортом и другими колоссальна. Мяч отскакивает на центральных кортах выше, чем на некоторых грунтовых, честно говоря. Мне было тяжело найти ритм», — сказал Джокович на пресс-конференции.