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Джокович: разница между центральным кортом и другими в Индиан-Уэллсе колоссальна

Джокович: разница между центральным кортом и другими в Индиан-Уэллсе колоссальна
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о влиянии условий на поражение во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Всегда что-то происходит, но я не хочу об этом говорить. Очевидно, нет оправданий для плохого выступления. Не очень приятно так играть, но поздравляю моего соперника. У меня был просто плохой день на корте.

Я сожалею об уровне тенниса, если учитывать, как я тренировался. Честно говоря, разница между
центральным кортом и другими колоссальна. Мяч отскакивает на центральных кортах выше, чем на некоторых грунтовых, честно говоря. Мне было тяжело найти ритм», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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