Джокович: время от времени у меня бывают хорошие турниры, но в основном это испытание

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал раннее поражение на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). Спортсмен проиграл третий матч подряд.

«Сейчас сложно что-либо оценить. Я разочарован, что проиграл, но, думаю, если смотреть на вещи шире, конечно, у меня была невероятная карьера. Я был стабильным в течение многих лет, и, очевидно, в таком случае имеются высокие ожидания от себя.

В последние пару лет всё изменилось для меня. Я изо всех сил пытался играть на желаемом уровне. Время от времени у меня бывает пара хороших турниров, но в основном это испытание, борьба. Что есть, то есть. Думаю, ничто не может подготовить вас к этому моменту. Это надо пережить и попытаться с этим справиться», — сказал Джокович на пресс-конференции.