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Монфис — о Свитолиной: никогда не спорьте со своей женой

Монфис — о Свитолиной: никогда не спорьте со своей женой
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис рассказали, кто в их паре сделал первый шаг к началу отношений.

Монфис: это непростой вопрос. Думаю, это я первый сказал: «Я тебя люблю».
Свитолина: (удивлённо смеётся).
Монфис: первый шаг — это всегда сложно, если честно...
Свитолина: что? (Смеётся.)
Монфис: если речь идёт о первом сообщении, кто его отправил...
Свитолина: я тебе никаких сообщений не отправляла. О чём ты говоришь? (Смеётся.)
Монфис: окей...
Свитолина: это ты писал мне в Нью-Йорке. Потом в Пекине. И ещё в Париже.
Монфис: но не первое сообщение.
Свитолина: нет, именно так.
Монфис: я не писал, не писал.
Свитолина: 100% это была не я.
Монфис: получается, это был я. Пусть будет так.
Свитолина: ого (смеётся).
Монфис: так всегда: счастливая жена — счастливая жизнь. Так что я же говорю, что всё беру на себя. И всем ребятам, которые нас смотрят… Никогда не спорьте со своей женой. Есть много других битв, которые вы можете выиграть. Скажите ей, что это я первый сказал: «Я люблю тебя», скажите ей, что это не она писала первой. Сделайте её счастливой, — сказали супруги в видео пресс-службы турниров в Индиан-Уэллсе.

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