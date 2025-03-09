Монфис — о Свитолиной: никогда не спорьте со своей женой

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис рассказали, кто в их паре сделал первый шаг к началу отношений.

Монфис: это непростой вопрос. Думаю, это я первый сказал: «Я тебя люблю».

Свитолина: (удивлённо смеётся).

Монфис: первый шаг — это всегда сложно, если честно...

Свитолина: что? (Смеётся.)

Монфис: если речь идёт о первом сообщении, кто его отправил...

Свитолина: я тебе никаких сообщений не отправляла. О чём ты говоришь? (Смеётся.)

Монфис: окей...

Свитолина: это ты писал мне в Нью-Йорке. Потом в Пекине. И ещё в Париже.

Монфис: но не первое сообщение.

Свитолина: нет, именно так.

Монфис: я не писал, не писал.

Свитолина: 100% это была не я.

Монфис: получается, это был я. Пусть будет так.

Свитолина: ого (смеётся).

Монфис: так всегда: счастливая жена — счастливая жизнь. Так что я же говорю, что всё беру на себя. И всем ребятам, которые нас смотрят… Никогда не спорьте со своей женой. Есть много других битв, которые вы можете выиграть. Скажите ей, что это я первый сказал: «Я люблю тебя», скажите ей, что это не она писала первой. Сделайте её счастливой, — сказали супруги в видео пресс-службы турниров в Индиан-Уэллсе.