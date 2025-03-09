Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович отпраздновал удачный розыгрыш на тренировке в стиле Леброна

Джокович отпраздновал удачный розыгрыш на тренировке в стиле Леброна
Комментарии

В Сети появилось видео тренировки 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, на котором последний отпраздновал выигранный розыгрыш в стиле звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

После победного удара серб сделал несколько шагов, высоко поднимая колени и опуская руки вниз, что присуще именно «королю».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с тренировки легендарного теннисиста:

Напомним, этой ночью Джокович вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), уступив в матче второго круга 85-й ракетке мира нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6. Это поражение стало для 37-летнего Джоковича третьим подряд.

Материалы по теме
Джокович: время от времени у меня бывают хорошие турниры, но в основном это испытание
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android