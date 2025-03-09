Джокович отпраздновал удачный розыгрыш на тренировке в стиле Леброна

В Сети появилось видео тренировки 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, на котором последний отпраздновал выигранный розыгрыш в стиле звёздного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

После победного удара серб сделал несколько шагов, высоко поднимая колени и опуская руки вниз, что присуще именно «королю».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с тренировки легендарного теннисиста:

Напомним, этой ночью Джокович вылетел с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), уступив в матче второго круга 85-й ракетке мира нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6. Это поражение стало для 37-летнего Джоковича третьим подряд.