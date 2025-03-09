Алькарас: даже несмотря на то что Синнера сейчас нет, очень сложно стать первым в мире

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о цели стать первой ракеткой мира на фоне дисквалификации лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Эта мысль есть в голове, но я на самом деле не сосредотачиваюсь на этом. На каждом турнире я просто фокусируюсь на себе, на том, что хочу играть в хороший теннис. Если я буду делать правильные вещи, то первая строчка придёт. Я должен показывать хорошие результаты, выигрывать турниры.

Если я буду фокусироваться только на том, чтобы вернуть себе первую строчку, то буду оказывать на себя дополнительное давление, чего я не хочу. Однако сейчас, даже несмотря на то что Янника здесь нет, очень сложно стать первым. Посмотрим через пару недель», — сказал Алькарас на пресс-конференции.