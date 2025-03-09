Швёнтек рассказала, какое блюдо собирается приготовить после победы над Гарсией

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над 71-м номером рейтинга WTA француженкой Каролин Гарсией (6:2, 6:0) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) ответила на вопрос о её новом увлечении — кулинарии, рассказав, что собирается приготовить в ближайшее время.

«Честно говоря, я не знаю. Я читаю кулинарную книгу, поэтому в этой поездке я попробовала несколько новых рецептов, так как у нас с командой появился дом с огромной кухней, которой очень удобно пользоваться. Если вам действительно интересно, завтра попробую сделать рецепт выпечки с овсянкой и яблоками. Это будет мой первый опыт готовки, поэтому я надеюсь, что всё пройдёт хорошо и будет вкусно. Затем я нашла рецепт, как заправить пасту лимонным соусом и тунцом. Я хочу купить тунца, но никогда его не покупала, поэтому и думаю, где его купить? Сырой тунец, который обязательно должен быть хорошим и качественным», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Швёнтек сыграет с 46-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской.