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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта

В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). 1/32 финала. Результаты наиболее заметных матчей, 8-9 марта:

8 марта:

Андрей Рублёв (Россия, 7) — Маттео Арнальди (Италия) — 4:5, 5:7.

9 марта: