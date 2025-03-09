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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта
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В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл очередной соревновательный день турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Индиан-Уэллс (США). 1/32 финала. Результаты наиболее заметных матчей, 8-9 марта:

8 марта:

  • Андрей Рублёв (Россия, 7) — Маттео Арнальди (Италия) — 4:5, 5:7.

9 марта:

  • Кентен Алис (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 4:6, 2:6.
  • Новак Джокович (Сербия, 6) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) — 2:6, 6:3, 1:6.
  • Карен Хачанов (Россия, 22) — Якуб Меншик (Чехия) — 3:6, 6:0, 6:3.
  • Григор Димитров (Болгария, 14) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:4.
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — 2:6, 2:6.
  • Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США, 24) — 7:6(7:2), 7:6(7:4).
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