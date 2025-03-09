Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта

В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Второй круг. Результаты матчей (частично):