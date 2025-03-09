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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта
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В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Второй круг. Результаты матчей (частично):

  • Екатерина Александрова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 5:7, 2:6.
  • Анастасия Потапова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 3:6, 0:6.
  • Элина Аванесян (Армения) — Донна Векич (Хорватия) — 3:6, 3:6.
  • Ива Йович (США) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:7, 6:1, 3:6.
  • Кори Гауфф (США) — Моюка Учижима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6.
  • Дарья Касаткина (Россия) — Софья Кенин (США) — 3:6, 7:5, 6:4.
  • Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 7:6, 1:6.
  • Кэти Макнелли (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7, 4:6.
  • Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия) — 1:6, 1:6.
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6, 6:3.
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