Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 8 на 9 марта
В ночь с 8 на 9 марта в американском Индиан-Уэллсе состоялся третий игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных поединков.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Второй круг. Результаты матчей (частично):
- Екатерина Александрова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 5:7, 2:6.
- Анастасия Потапова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 3:6, 0:6.
- Элина Аванесян (Армения) — Донна Векич (Хорватия) — 3:6, 3:6.
- Ива Йович (США) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:7, 6:1, 3:6.
- Кори Гауфф (США) — Моюка Учижима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6.
- Дарья Касаткина (Россия) — Софья Кенин (США) — 3:6, 7:5, 6:4.
- Аманда Анисимова (США) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 7:6, 1:6.
- Кэти Макнелли (США) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:7, 4:6.
- Алисия Паркс (США) — Диана Шнайдер (Россия) — 1:6, 1:6.
- Арина Соболенко (Беларусь) — Маккартни Кесслер (США) — 7:6, 6:3.
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