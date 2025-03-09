Швёнтек: против меня почти все соперники играют, не имея никаких ожиданий

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором ей будет противостоять украинка Даяна Ястремская (46-й номер рейтинга WTA).

«Я не ожидаю ничего особенного от этого матча. Честно говоря, я считаю, что игроки, которые играют против меня, всегда могут сыграть либо фантастически, либо ниже своих возможностей. Поэтому никогда не знаешь, что тебя ждёт по ту сторону сетки. Почти все они играют против меня, не имея никаких ожиданий. Поэтому я стараюсь не слишком сосредотачиваться на своём противнике. Мой настрой перед каждым матчем всегда одинаков, я обязательно подготовлюсь тактически, а Вим (Фиссетт, тренер Швёнтек. — Прим. «Чемпионата») проанализирует мою игру на этом турнире. Потому что это самое важное. Остальное не имеет значения», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, в матче второго круга Швёнтек уверенно победила 71-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 6:0.