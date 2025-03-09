Фото: Новак Джокович в стиле гангста-рэпера надел кепку во время матча в Индиан-Уэллсе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович запомнился забавным моментом во время матча второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (2:6, 6:3, 1:6).

Во втором сете при счёте 4:1 в свою пользу серб, защищаясь от палящего калифорнийского солнца, надел бейсболку козырьком вправо, в стиле гангста-рэперов начала 2000-х. Данный эпизод моментально разошёлся в интернете на мемы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, поражение от ван де Зандсхулпа стало для 37-летнего Джоковича третьим подряд. Ранее легендарный теннисист уступил на турнире в Дохе итальянцу Маттео Берреттини и представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.