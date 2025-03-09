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Фото: Новак Джокович в стиле гангста-рэпера надел кепку во время матча в Индиан-Уэллсе

Фото: Новак Джокович в стиле гангста-рэпера надел кепку во время матча в Индиан-Уэллсе
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович запомнился забавным моментом во время матча второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом (2:6, 6:3, 1:6).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Во втором сете при счёте 4:1 в свою пользу серб, защищаясь от палящего калифорнийского солнца, надел бейсболку козырьком вправо, в стиле гангста-рэперов начала 2000-х. Данный эпизод моментально разошёлся в интернете на мемы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, поражение от ван де Зандсхулпа стало для 37-летнего Джоковича третьим подряд. Ранее легендарный теннисист уступил на турнире в Дохе итальянцу Маттео Берреттини и представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

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