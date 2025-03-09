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Соболенко — о турнире в Индиан-Уэллсе: атмосфера как в финале «Большого шлема»

Соболенко — о турнире в Индиан-Уэллсе: атмосфера как в финале «Большого шлема»
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась об атмосфере на престижном турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

— Сегодня здесь 16 000 зрителей… им нравится смотреть, как вы играете.
— Атмосфера как в финале турнира «Большого шлема». Вы отлично болели, ребята. Спасибо, что пришли, сегодня очень холодно. Я очень ценю это, — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:3). В третьем раунде она встретится с итальянкой Лючией Бронцетти.

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