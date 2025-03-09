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Арина Соболенко назвала Рыбакину, Гауфф и Швёнтек при составлении идеальной теннисистки

Арина Соболенко назвала Рыбакину, Гауфф и Швёнтек при составлении идеальной теннисистки
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко собрала свою идеальную теннисистку.

«В хороший день я бы оставила свою подачу. Насчёт форхенда… Я влюблена в свой форхенд, но только в хорошие дни (смеётся). Ладно, я выберу подачу Елены Рыбакиной и форхенд Мэдисон Киз. Игра у сетки? Я бы сказала, что Коко Гауфф хороша, хотя не могу не думать об Эшли Барти, особенно о её резаном ударе. А что касается приёма, выбрала бы Игу Швёнтек. В этом она очень хороша», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:3). В третьем раунде она встретится с итальянкой Лючией Бронцетти.

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