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Арина Соболенко: пока идёт только третий месяц года, слишком рано оценивать мой сезон

Арина Соболенко: пока идёт только третий месяц года, слишком рано оценивать мой сезон
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о своём настрое на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Я бы сказала, что не показала свой лучший теннис во время серии турниров на Ближнем Востоке, но отлично сыграла в Австралии. Конечно, финал был не лучшим моим матчем, им я была недовольна. У меня были взлёты и падения, но сейчас я начинаю чувствовать себя лучше. Теперь я голоднее, чем на Ближнем Востоке. Пока идёт только третий месяц года, поэтому слишком рано оценивать мой сезон», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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