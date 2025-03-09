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«Так выигрывать просто невозможно». Турсунов — о поражении Джоковича в Индиан-Уэллсе

«Так выигрывать просто невозможно». Турсунов — о поражении Джоковича в Индиан-Уэллсе
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал поражение 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (2:6, 6:3, 1:6) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 01:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		3 6
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Думаю, все понимают, что Новак сейчас далёк от своей оптимальной игровой формы. Поэтому матч не заладился. Что бросается в глаза – это, наверное, ни одного эйса, три двойные ошибки не так критичны. Но то, что не было эйсов на подаче одного из топовых теннисистов – это уже, наверное, небольшой звоночек. 67% попаданий первой подачей – это не так плохо, у Ботика был 71%.

Проблема скорее в проценте выигрыша первой подачи, который у Новака на отметке 63%, у Ботика 60%. То есть в этой категории Новак лидировал. Но у него огромнейший провал в проценте выигранных мячей на второй подаче — всего 29% против 71% у Ботика. Это непозволительно для мужского тура. С таким показателем выигрывать просто невозможно.

Те, кто смотрел матч, наверняка заметили огромное количество невынужденных ошибок от Новака, особенно в первом сете.

Ботик не в первый раз играет с такими титанами тенниса, он их не боится. У него огромное количество побед в матчах с топовыми теннисистами.

Мне кажется это всё закономерным. У Новака очень мало матчей в последнее время. Где-то он пытается добрать их парными выступлениями. Немного сложно проанализировать, какие действия он предпринимает для продолжения своей карьеры. Мне кажется, там есть пара вопросиков… Но в целом кто мы, чтобы осуждать великого теннисиста? Думаю, в Майами он уже будет получше. Возможно, ещё проведёт пару выставочных матчей, возможно, где-то запишется в пары, чтобы добрать игровой объём», — сказал Турсунов в своём телеграм-канале.

Напомним, поражение от ван де Зандсхулпа стало для 37-летнего Джоковича третьим подряд. Ранее легендарный теннисист уступил на турнире в Дохе итальянцу Маттео Берреттини и представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

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