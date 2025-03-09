«Так выигрывать просто невозможно». Турсунов — о поражении Джоковича в Индиан-Уэллсе

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал поражение 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (2:6, 6:3, 1:6) в матче второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Думаю, все понимают, что Новак сейчас далёк от своей оптимальной игровой формы. Поэтому матч не заладился. Что бросается в глаза – это, наверное, ни одного эйса, три двойные ошибки не так критичны. Но то, что не было эйсов на подаче одного из топовых теннисистов – это уже, наверное, небольшой звоночек. 67% попаданий первой подачей – это не так плохо, у Ботика был 71%.

Проблема скорее в проценте выигрыша первой подачи, который у Новака на отметке 63%, у Ботика 60%. То есть в этой категории Новак лидировал. Но у него огромнейший провал в проценте выигранных мячей на второй подаче — всего 29% против 71% у Ботика. Это непозволительно для мужского тура. С таким показателем выигрывать просто невозможно.

Те, кто смотрел матч, наверняка заметили огромное количество невынужденных ошибок от Новака, особенно в первом сете.

Ботик не в первый раз играет с такими титанами тенниса, он их не боится. У него огромное количество побед в матчах с топовыми теннисистами.

Мне кажется это всё закономерным. У Новака очень мало матчей в последнее время. Где-то он пытается добрать их парными выступлениями. Немного сложно проанализировать, какие действия он предпринимает для продолжения своей карьеры. Мне кажется, там есть пара вопросиков… Но в целом кто мы, чтобы осуждать великого теннисиста? Думаю, в Майами он уже будет получше. Возможно, ещё проведёт пару выставочных матчей, возможно, где-то запишется в пары, чтобы добрать игровой объём», — сказал Турсунов в своём телеграм-канале.

Напомним, поражение от ван де Зандсхулпа стало для 37-летнего Джоковича третьим подряд. Ранее легендарный теннисист уступил на турнире в Дохе итальянцу Маттео Берреттини и представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.