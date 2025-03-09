Диана Шнайдер прокомментировала победу на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге на турнире WTA-1000 в Индиан Уэллсе над американкой Алисией Паркс (6:1, 6:1).
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«Конечно, рада, потому что всё-таки не так давно я ей проиграла. Безусловно, очень волновалась перед матчем, но, выходя, думала о том, что нужно просто за каждым мячом бежать, неважно, если кажется, что не достанешь или достанешь, просто бежать, как можно больше мячей возвращать в корт, понятное дело, сильно подавать, просто угадывать (направление её подачи), цепляться, как-то возвращать её подачу в корт и тут же сразу угадывать следующее направление.
Думаю, сегодня, опять же, из-за предыдущего опыта я уже плюс-минус лучше угадывала, чем в прошлый раз, была более готова, и было понимание, куда она будет свои мячи бить», — сказала Шнайдер в эфире «Больше!».
- 9 марта 2025
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