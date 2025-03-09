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Диана Шнайдер прокомментировала победу на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Диана Шнайдер прокомментировала победу на старте «тысячника» в Индиан-Уэллсе
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу во втором круге на турнире WTA-1000 в Индиан Уэллсе над американкой Алисией Паркс (6:1, 6:1).

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:55 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Конечно, рада, потому что всё-таки не так давно я ей проиграла. Безусловно, очень волновалась перед матчем, но, выходя, думала о том, что нужно просто за каждым мячом бежать, неважно, если кажется, что не достанешь или достанешь, просто бежать, как можно больше мячей возвращать в корт, понятное дело, сильно подавать, просто угадывать (направление её подачи), цепляться, как-то возвращать её подачу в корт и тут же сразу угадывать следующее направление.

Думаю, сегодня, опять же, из-за предыдущего опыта я уже плюс-минус лучше угадывала, чем в прошлый раз, была более готова, и было понимание, куда она будет свои мячи бить», — сказала Шнайдер в эфире «Больше!».

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