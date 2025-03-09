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«Отвлекает от самобичевания». Шнайдер рассказала о нововведении при подготовке к матчам

«Отвлекает от самобичевания». Шнайдер рассказала о нововведении при подготовке к матчам
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о пользе записывания своих мыслей в тетрадь перед матчами.

«Это нововведение. Мне, на самом деле, уже многие предлагали это делать, чтобы я свои мысли могла по полочкам сортировать. Бывает, на эмоциях что-то забываешь, а с тетрадью ты можешь открыть, вернуться к своим мыслям.

Впервые записывать я начала совсем недавно, наверное, в Остине, когда играла с Кырстей. Не прямо во время матча, а перед. Какие-то эмоции, мысли о тактике: куда лучше подавать, как бить и так далее. Такие банальные моменты, но иногда, когда ты очень сильно переживаешь, ты о них, к сожалению, забываешь и начинаешь делать что-то другое.

Ну и после матча, допустим, записываю, что получалось, а что не получалось, что сработало, а что нет, то есть есть ли что-то, что нужно изменить в следующий раз, играя с ней же. На самом деле, это немножко также отвлекает тебя во время переходов от, я бы сказала, такого самобичевания», — сказала Шнайдер в эфире «Больше!».

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