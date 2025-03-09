Соболенко отшутилась на вопрос о желании одержать победу в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы над 48-м номером рейтинга WTA американкой Маккартни Кесслер (7:6(7:4), 6:3) в матче второго круга в Индиан-Уэллсе (США) ответила на вопрос, насколько особенным стал бы для неё трофей этого турнира.

«Мне не очень нравится маленький, который стоит у меня дома. Мне бы хотелось немного побольше», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Напомним, в 2023 году белоруска дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

В матче третьего круга нынешнего розыгрыша Соболенко сыграет с представительницей Италии Лючией Бронцетти. Встреча состоится 11 марта.