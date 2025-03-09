Соболенко отшутилась на вопрос о желании одержать победу в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы над 48-м номером рейтинга WTA американкой Маккартни Кесслер (7:6(7:4), 6:3) в матче второго круга в Индиан-Уэллсе (США) ответила на вопрос, насколько особенным стал бы для неё трофей этого турнира.
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 марта 2025, воскресенье. 05:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
«Мне не очень нравится маленький, который стоит у меня дома. Мне бы хотелось немного побольше», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
Напомним, в 2023 году белоруска дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
В матче третьего круга нынешнего розыгрыша Соболенко сыграет с представительницей Италии Лючией Бронцетти. Встреча состоится 11 марта.
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